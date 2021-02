Trotz coronabedingter Flugflaute: Piloten müssen fliegen

Die AUA kann aktuell nur einen Bruchteil ihrer Kapazitäten bedienen. Trotzdem müssen die Kapitäne ins Cockpit, um für die Zeit danach gerüstet zu sein.

Auf dem Papier sind so gut wie alle Mitarbeiter der Austrian Airlines auf Kurzarbeit - die jüngst bis Ende Juni verlängert wurde und nach den Wünschen der Konzernführung noch so lang wie möglich andauert. In der Praxis sind die Einsatzmöglichkeiten der fast 1100 Piloten - darunter rund 50 Frauen - und 2500 Flugbegleiter derzeit aber stark begrenzt. Aktuell bedient die AUA nur rund 15 Prozent der Flüge aus der Zeit vor Corona, im April will man auf 30 Prozent aufstocken.

...