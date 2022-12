Trotz Inflation: Auch heuer geht es nicht ohne Christbaum

Warum die Christbaumbauern trotz Inflation ein gutes Geschäft erwarten. Und wie die Entscheidung über den Baumkauf den Klimawandel beeinflusst.

Alle Jahre wieder tauchen sie an gut frequentierten Plätzen in den Städten auf, die provisorischen Verkaufsplätze der Christbaumbauern. Der Verkauf ist seit Anfang vergangener Woche so richtig angelaufen, jetzt geht es ins Finale. Auch das Stadtbild von Wien ist geprägt von den Ständen der Zuerwerbs-Christbaumverkäufer, 264 Standorte gibt es in der Hauptstadt. Und das Geschäft läuft durchaus vielversprechend. "Es wird ein gutes Jahr, die Verkäufer sind sehr zufrieden", sagt Franz Raith. Sein Wort zählt, denn Raith blickt ...