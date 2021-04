Trotz Pandemie - Keine Verluste in der Flugsicherung

Weltmarktführer Frequentis litt mehr unter Commerzialbank-Ausfällen.

2020 war ein gemischtes Jahr für den Wiener Kommunikationsspezialisten Frequentis, der Flugsicherungen weltweit mit Kommunikationssystemen beliefert. Während es im operativen Geschäft auch wegen eingesparter Kosten Steigerungen gab - der Betriebserfolg Ebit stieg um 56 Prozent auf 26,8 Mill. Euro, das Ebitda um 39 Prozent auf 41,9 Mill. Euro -, stürzte das Nettoergebnis ins Minus, unter dem Strich stand ein Verlust von 3,4 Mill. Euro nach 12,5 Mill. Euro Gewinn im Jahr davor.

Grund für den Verlust ist der Ausfall von 30,9 Mill. Euro an Einlagen bei der Commerzialbank Mattersburg (CBM), die nach der Pleite des Instituts komplett abgeschrieben werden mussten. Bilanziell sei die Sache damit "für uns abgeschlossen", sagt Vorstandschef Norbert Haslacher. Juristisch dürfte sich die Sache aber noch lange hinziehen, man habe Klagen eingebracht und prüfe nicht näher spezifizierte weitere Möglichkeiten.

Einen Zusammenhang mit dem bevorstehenden Wechsel im Finanzressort stellt Haslacher klar in Abrede, der Wechsel sei lang geplant. Mitte April legt Finanzvorständin Sylvia Bardach ihre Funktion zurück, sie will sich bei der virtuellen Hauptversammlung am 20. Mai in den Aufsichtsrat wählen lassen. Als Eigentümerin von 70 Prozent der Frequentis-Anteile ist sie vom Verlust massiv betroffen. Ihr folgt Peter Skerlan als Finanzchef.

Aktionäre sollen unverändert eine Dividende von 0,15 Euro je Aktie erhalten. Der Umsatz blieb mit 299,4 (nach 303,6) Mill. Euro fast unverändert. Zwei Drittel entfallen auf das Kerngeschäft Air-Traffic-Management, also die Kommunikation zwischen Piloten und Tower, der Rest auf Sprach- und Datentransfer für Blaulichtorganisationen und im Bahnbereich.

Als Teil der unverzichtbaren Infrastruktur hatten Ausfälle der Luftfahrt keine Auswirkungen. Manche Kunden hätten operative Pausen für Investitionen genutzt. Der Auftragsstand stieg um neun Prozent auf 428 Mill. Euro. Trotz Pandemie kaufte man zu, Frequentis erwarb den deutschen Familienbetrieb Atrics und kaufte 15 Prozent am spanischen LTE-Spezialisten Nemergent. Um wie geplant mit acht Prozent jährlich stärker als der Gesamtmarkt zu wachsen, hält man nach weiteren Akquisitionen Ausschau. Dafür sei mit 85 Mill. Euro Nettoguthaben "einiges an Cash da".