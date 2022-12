Trumer-Chef zum Gehaltskonflikt in Brauereien: "Bis Weihnachten schau' ich nicht mehr zu"

Nach Stiegl könnte auch die Trumer Privatbrauerei in Obertrum freiwillig eine Gehaltserhöhung vorziehen. Das macht Trumer-Chef Seppi Sigl im SN-Gespräch klar. Die nächsten offiziellen Gespräche um höhere Gehälter in der Branche am Freitag will er aber noch abwarten.

SN/www.neumayr.cc Trumer-Chef Sigl wird ungeduldig und drängt die Lohnverhandler zu einer raschen Einigung.