Türkische Wirtschaft wächst langsamer

Die türkische Wirtschaft dürfte trotz massiver ökonomischer Probleme auch heuer wachsen, aber in deutlich geringerem Tempo als bisher. Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) rechnet mit einem inflationsbereinigten Plus von 2,6 Prozent nach 5,6 Prozent im Vorjahr und 11,4 Prozent im Jahr 2021. Ein radikaler Kurswechsel nach den Präsidentschaftswahlen am Sonntag sei unabhängig davon wer regiert, unwahrscheinlich.

Die Türkei leidet aktuell unter einer sehr starken Teuerung und einer schwachen Landeswährung, der Lira. 2022 habe die Inflationsrate rund 72 Prozent betragen. Für heuer rechnet das wiiw mit knapp 48 Prozent. Das dürfte auch an der lockeren Geldpolitik der türkischen Zentralbank liegen.

"Wenn die ultraexpansive Geldpolitik fortgesetzt wird, drohen dem Land eine weitere starke Abwertung der Lira und größere Risiken für den Finanzsektor, insbesondere wenn die Fed die Zinsen weiter anhebt", so der Türkei-Experte des WIIW, Richard Grieveson. Auch nach einem möglichen Sieg der Opposition und einem Schwenk in der Geldpolitik könne die Zentralbank die Zinsen aber nur schrittweise anheben, wenn sie einen Schock im Finanzsystem vermeiden will. Mit einem schnellen Ende der Inflation sei demnach unabhängig vom Wahlresultat nicht zu rechnen.

Die Teuerung belastet die Kaufkraft der Türkinnen und Türken, deren Konsum nach der Coronapandemie Haupttreiber der wirtschaftlichen Erholung war. Das geringere erwartete Wirtschaftswachstum gehe aber auch auf die Folgen des schweren Erdbebens im Februar, den Ukraine-Krieg sowie auf die Zinserhöhungen westlicher Zentralbanken zurück.

Die Türkei sei stark in Euro und US-Dollar verschuldet. Zudem sei das Leistungsdefizit (also die Differenz zwischen Exporten und Importen von Waren, Dienstleistungen und Kapital) am Jahresanfang gegenüber der Vorjahresperiode um 54 Prozent gestiegen. "Es ist fraglich, wie lange es noch finanziert werden kann", heißt es in der wiiw-Analyse.

Die Erdbebenkatastrophe, bei der über 50.000 Menschen gestorben seien, mache sich auch wirtschaftlich bemerkbar. Die betroffenen Regionen hätten bisher mehr als neun Prozent des Bruttoinlandproduktes, 15 Prozent der Agrarproduktion sowie 8,5 Prozent der Exporte erwirtschaftet.

Die Türkei habe "enormes Wachstumspotenzial" stellen die wiiw-Experten fest. Um dieses zu aktivieren, müsse aber eine stabilitätsorientierte Geldpolitik her und das Leistungsbilanzdefizit reduziert werden. Dafür solle die türkische Industrieproduktion angekurbelt werden, damit das Land weniger abhängig vom kreditfinanziertem Konsum der Haushalte werde.