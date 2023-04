Tupperware in Geldnöten: Zukunft ungewiss

Ob der Geschäftsbetrieb fortgesetzt werden könne, sei ungewiss, teilte der US-Hersteller von Frischhaltedosen mit. Bei Tupperware Österreich bekommt man derzeit keine Auskunft.

Der Frischhaltedosen-Hersteller hat akute Geldnöte. Angesichts von Liquiditätsengpässen sei ungewiss, ob der Geschäftsbetrieb fortgesetzt werden könne, teilte das US-Unternehmen mit. Die Firma hat Berater angeheuert und Gespräche mit potenziellen Investoren gestartet, um Geld aufzutreiben.

Tupperware revolutionierte die Haushaltswelt

"Das Unternehmen tut alles in seiner Macht Stehende", versprach Chef Miguel Fernandez. Tupperware revolutionierte mit seinen teilweise als Designklassiker geltenden Schüsseln und Boxen einst die Haushaltswelt und setzte mit seinen Verkaufspartys auf einen neuen innovativen Produktvertrieb. Doch die 1946 gegründete Firma aus Orlando, deren Gründer Earl Tupper die Küchen mit seinen bunten "Wunderschüsseln" aufmischte, kriselt.

35,7 Millionen Dollar Verlust

Im Schlussquartal 2022 brach der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf 313,7 Millionen Dollar ein. Unterm Strich machte Tupperware einen Verlust von 35,7 Millionen Dollar. Außerdem verpasste es die Firma, den Jahresbericht pünktlich vorzulegen, was zum Bruch von Kreditvereinbarungen führen könnte.

An der Börse geriet die Aktie des Unternehmens heftig unter Druck. Nachdem die Firma vor akuten Geldnöten warnte, stürzte die Aktie am Montag um 49 Prozent auf 1,2 Dollar (1,10 Euro) ab. Der Kurs fiel auf den niedrigsten Stand seit dem Rekordtief zu Beginn der Corona-Krise vor rund drei Jahren.

Keine Auskunft über Österreich-Geschäft

Auch in Österreich ist Tupperware über Direktvertrieb weiter tätig. Weder von der Zentrale in Wiener Neudorf noch von selbstständigen Tupperware-Beraterinnen war am Dienstag eine Auskunft darüber zu erfahren, wie es weitergehen soll.