Tupperware vor dem Aus: Ist der Direktvertrieb aus der Mode gekommen?

Der US-Hersteller von Frischhaltedosen hat akute Geldnöte, der Weiterbetrieb ist ungewiss. Das Ende des Direktvertriebes sehen Experten damit keineswegs gekommen - im Gegenteil.

Über Jahrzehnte durften sie in keiner Schultasche und keinem Kühlschrank fehlen: Die Plastik-Frischhaltedosen von Tupperware. Das 1946 von Earl Tupper in Amerika gegründete Unternehmen hat mit seinen bunten Dosen und den Tupperpartys als innovativem Vertriebskanal die Haushaltswelt revolutioniert - und es als Design-Klassiker in die Museen geschafft.

Seit Monaten freilich steht das Unternehmen mit dem Rücken zur Wand. Angesichts von Liquiditätsengpässen sei die Fortsetzung des Geschäftsbetriebes ungewiss, teilte Tupperware mit. Im Schlussquartal 2022 brach der Umsatz um 20 ...