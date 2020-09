Turbulente Swarovski-Gesellschafterversammlung erwartet

Bei dem seit der Ankündigung eines massiven Stellenabbaus in Turbulenzen befindlichen Tiroler Kristallkonzern Swarovski findet am Freitag eine nicht-öffentliche Gesellschafterversammlung statt. Einige Mitglieder der Familiendynastie befürchteten im Vorfeld ein De-facto-Ende von Wattens als Hauptstandort und kündigten Widerstand an.

SN/APA/THOMAS BÖHM Widerstand regt sich bei Mitgliedern der Familiendynastie