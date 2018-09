Uber & Co. stellen unser System auf die Probe

Wer sich vor Innovation verschließt, verurteilt sich zur Rückständigkeit. Doch Gesetze sind ohne Wenn und Aber einzuhalten.

Auch wenn man sie nicht immer sieht - sie sind mitten unter uns. Die Ubers, Airbnbs und zahllose andere Anbieter von Dienstleistungen und Services, die sich per Tastendruck am Computer oder Smartphone buchen lassen. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Dank modernster Technologie, die die blitzschnelle Analyse einer Vielzahl von Daten erlaubt und überall gleichzeitig online verfügbar ist, können diese Plattformen Angebot und Nachfrage schneller und kostengünstiger zusammenbringen - und das zum Teil in bestechend hoher Qualität. Bei Uber heißt das: Man kann in einer fremden Stadt auf Knopfdruck ein Fahrzeug bestellen, ohne Sprache oder Stadtplan zu kennen, und sieht auf einen Blick, wann und zu welchem Preis ein Auto kommt. Im Anschluss können sich Fahrer und Kunden wechselseitig bewerten.