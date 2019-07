Uber kooperiert in Wien mit E-Scooter-Anbieter Lime

Die E-Scooter des Anbieters Lime sind in Wien ab sofort auch über die Uber App verfügbar. Nutzer erhielten die Roller zum gleichen Preis wie in der Lime App. Die Entsperrung eines Scooters koste 1 Euro, die Nutzung 20 Cent pro Minute, gab Uber am Montag bekannt.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE LOPEZ Die grün-schwarzen Roller können nun auch über Uber ausgeliehen werden