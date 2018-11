Uber legt sich in Österreich immer wieder mit dem Gesetz an

Taxifahrern macht er das Leben schwer, Fahrgästen bietet er eine günstige Alternative: Der US-Fahrdienstvermittler Uber gerät in Österreich immer wieder in die Kritik. Während ein Wiener Taxicenter Klage um Klage einreicht, hat Uber in Salzburg nun offenbar kalte Füße bekommen.

SN/APA (dpa)/Jens Büttner Taxi-Konkurrent Uber bekommt in Österreich weiter scharfen Gegenwind

"Stets erschwingliche Fahrten" - damit lädt der Fahrdienst Uber auf seiner Vermittlungsplattform ein, mit seinen Fahrern von A nach B zu kommen. In Wien ist Uber seit 2014 aktiv, in Salzburg startete Uber vor ein paar Tagen. Offenbar mit Komplikationen: Denn der Standort ist schnell wieder aus der Handy-App verschwunden. Warum keine Fahrten mehr buchbar sind, blieb vorerst unklar. Ein Systemfehler ist möglich - ebenso aber ein Rückzug wegen einer nachträglichen Kontrolle, ob die rechtlichen Rahmenbedingungen in Salzburg auch umzusetzen sind. Immer wieder Probleme mit Gesetzen und Behörden Dumpingpreise und das Nichtbeachten des sogenannten Rückkehrpflicht (Taxis dürfen Fahrgäste nicht auf der Straße "auflesen", sie müssen ihre Fahrten nach Aufträgen aus der Zentrale antreten oder vom Taxistandplatz aus starten) brachte Uber immer wieder in die Kritik. Auch mit Behörden lag - und liegt - man im Clinch; in manchen Städten und Ländern musste man den Dienst einstellen. In Wien riefen Taxifahrer wiederholt zu Demonstrationen auf. Im September konterte Uber mit Initiativen, um Service und Qualität des Angebots in Wien weiter zu verbessern. So schreibt der "Verhaltenskodex für Partnerfirmen" etwa vor, dass der den Lenkern gezahlte Lohn "mindestens dem gesetzlichen/tariflichen oder dem branchenüblichen Mindestlohn entspricht". Und "jegliche Art von Zwangs- und Pflichtarbeit wird nicht geduldet". 200.000 Kunden sind in Wien mit Uber unterwegs - anfangs zu Dumpingpreisen 2000 Uber-Fahrer befördern rund 200.000 registrierte Kunden durch die Bundeshauptstadt. Dort kämpft Taxi 40100 beharrlich mit einer kleinen Klage nach der anderen gegen den US-Riesen. Gesamtklagswert: 680.000 Euro. Ein weiterer Kritikpunkt der "echten" Taxler neben dem oft missachteten "Rückkehrpflicht" ist die Preisgestaltung. Denn erst drängte Uber mit Dumpingpreisen auf den Markt, dann folgte die sukzessive Erhöhung des Entgelts für Fahrten von Uber-Nutzern. Einstweilige Verfügung gegen Uber in Wien Aktuellstes Kapitel im Rechtsstreit um die Uber-Angebote in Österreich: Der Oberste Gerichtshof (OGH) bestätigte im Oktober mit seinem Beschluss eine von Taxi 40100 erwirkte einstweilige Verfügung. Das Höchstgericht hielt erstmals klarstellend fest, dass Uber kein "Dienst der Informationsgesellschaft", sondern selbst Verkehrsdienstleister ist. Überdies führt der OGH aus, dass unter Verwendung des Uber-Systems auch gegen die Rückkehrpflicht verstoßen wird. Dennoch fahren die Uber-Autos weiter und widersetzen sich der Unterlassungsklage. Nicht zuletzt deshalb ist Uber mit der Gesamtklagssumme von 680.000 Euro konfrontiert.



