Uber-Pause in Österreich: Zeitpunkt der Rückkehr noch offen

Der Fahrtenvermittler Uber ist seit vergangenen Donnerstag in Österreich nicht verfügbar. Das Unternehmen, das im Regelbetrieb bisher nur in Wien präsent war, muss eine Reihe von gerichtlichen Auflagen erfüllen und hat deshalb seine Services vorübergehend eingestellt. Wann wieder Fahrten über die Uber-App buchbar sein werden, sei nach wie vor offen, sagte eine Sprecherin am Montag auf APA-Anfrage.

SN/APA (AFP)/JOSH EDELSON Wann der Taxi-Konkurrent zurückkommt, ist unklar