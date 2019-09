Udolf-Strobl begrüßt Position von Digitalisierung in der EU

Als "gutes Zeichen" sieht es die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Elisabeth Udolf-Strobl an, dass es in der neuen EU-Kommission eine Vizepräsidentin für Digitalisierung geben wird. Dass diese gleichzeitig für Wettbewerb zuständig ist, stört sie dabei nicht. "Ich bin auch nicht ausschließlich für Digitalisierung zuständig", sagte die Ministerin am Donnerstag in Brüssel.

SN/APA/PHILIP STOTTER Udolf-Strobl zeigt sich erfreut