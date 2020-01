Über 130 Länder arbeiten an Digitalsteuer für Internetriesen

Im Streit um eine gerechtere Besteuerung von Internetriesen will die internationale Gemeinschaft weiter an einer Lösung bis Ende 2020 arbeiten. Darauf haben sich laut OECD Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 130 Staaten am Freitag in Paris verständigt. Unterdessen berichtet der "Standard", dass Google die neue österreichische Digitalsteuer auf seine Werbekunden abwälzen will.

SN/APA (AFP)/DENIS CHARLET Google und andere Internetriesen sollen mehr Steuern zahlen