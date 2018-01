Über die Kooperation zum Erfolg

Die Rechtsform der Genossenschaft ist alt, aber die ihr zugrunde liegende Idee ist modern. Warum die Genossenschaft dennoch kein Allheilmittel für die Lösung wirtschaftlicher Probleme ist.

Genossenschaften sind in Österreich weitverbreitet, es gibt rund 2000 mit fast vier Millionen Mitgliedern. Das Spektrum reicht von Hunderten Raiffeisen- und Volksbanken über den Sportartikelhändler Sport 2000 bis zur Genossenschaft für Gemeinwohl. Das Image ist dennoch ambivalent. Zum einen haftet ihnen etwas Verstaubtes an, zum anderen werden an die Genossenschaft hohe Ansprüche gestellt, die sie nicht erfüllen kann.