Überförderung des AMS für Frauen gestrichen

Im Zuge der neuen strategischen Vorgaben des Sozialministeriums für das Arbeitsmarktservice (AMS) ist das bisherige Ziel, dass 50-Prozent der Arbeitsmarktförderung an Frauen gehen soll, gestrichen worden. Das berichtete der "Standard" am Mittwoch. AMS-Chef Johannes Kopf wolle dennoch an einer Überförderung von Frauen, die traditionell weniger als die Hälfte der Arbeitslosen stellen, festhalten.

/APA/HANS KLAUS TECHT 2018 lag der Frauenanteil bei 45,2 Prozent