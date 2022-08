Übergewinnsteuer: Wie man den Geldregen abschöpft

Mehrere EU-Länder besteuern die hohen Krisengewinne der Energiekonzerne. Die Modelle haben Schwächen.

Anfang Mai, als Bundeskanzler Karl Nehammer erstmals laut über eine Abschöpfung der überproportionalen Gewinne von Energie- und Mineralölkonzernen nachdachte, fiel die Aktie des teilstaatlichen Stromkonzerns Verbund um 13 Prozent. Der Mineralölkonzern OMV verlor fast drei Prozent an Wert. Die Ansage des Vizekanzlers und Grünen-Chefs Werner Kogler (Grüne) am Wochenende, seine Partei werde ein schlaues Modell für eine solche Übergewinnsteuer vorlegen, hat keine Kursspuren bei beiden heimischen Börsegrößen hinterlassen. Wohl weil es nicht erstmalig war, hieß es am Montag vom Verbund. ...