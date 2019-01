Übernahme durch Ryanair soll Laudamotion-Wachstum beflügeln

Ryanair hat Laudamotion per Jahresende 2018 zur Gänze übernommen - damit schluckte der irische Billigflieger den Niki-Nachfolger deutlich früher als gedacht. Der Chef von Europas größtem Lowcost-Carrier, Michael O'Leary, erklärte den Schritt mit den ambitionierten Expansionsplänen. "Niki findet, wir wachsen nicht schnell genug", so O'Leary am Dienstag bei einer Pressekonferenz am Wiener Flughafen.

SN/APA/ROBERT JAEGER Ryanair übernimmt Laudamotion nun komplett