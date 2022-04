Ukraine-Krise und hohe Preise werfen das Budget 2022 über den Haufen

Das Defizit und der Schuldenberg werden größer als geplant. Zur Eindämmung der Inflation rückt die Abschaffung der kalten Progression näher.

Die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die massiv steigenden Energie- und Verbraucherpreise machen die Budgetpläne des Finanzministers zunichte. Die gesenkte Wachstumsprognose und höhere Ausgaben für Schnellschüsse wie den Teuerungsausgleich, die neue Strategische Gasreserve oder Vorsorge für Flüchtlingshilfe und Covid werde die Schuldenquote 2022 auf 80 Prozent statt 79 Prozent steigen lassen, sagt Finanzminister Magnus Brunner in einem Hintergrundgespräch für Journalisten. Das Ziel bleibe, wieder auf einen nachhaltigen Budgetpfad in Richtung 70 Prozent zurückzukehren. "Aber die Kriegssituation zwingt uns, ...