Ukraine-Krise wirkt sich auch auf Agrarmärkte aus

Die Russland-Sanktionen wegen der Krim-Annexion haben die Agrarwirtschaft seit 2014 bereits zum Teil durcheinandergewirbelt, dürfen doch viele Produkte nicht mehr nach Russland ausgeführt werden. Nun ist keine Entspannung in Sicht, im Gegenteil. Deswegen sind die Apfelbauern in der Steiermark in Sorge. Weizen wird bereits teurer. Das könnte sich auf die Schweinezucht auswirken.

Beispiel Äpfel: Weil das Großerzeugerland Polen seine Früchte wegen der bereits vorhandenen Sanktionen nicht mehr nach Russland liefert, kommen die günstigen, polnischen Äpfel auf den europäischen Markt. Und die heimischen Apfelbauern können mit den Preisen nicht mithalten. Laut ORF-Steiermark sorgen sich die steirischen Apfelbauern vor einer richtiggehend bedrohlichen Situation.

"Die Folgen sind, dass gewisse Apfelsorten zum Teil unverkäuflich sind - und durch diese Ukraine-Krise ist die Aussicht, dass sich die Situation entspannen wird, in weite Ferne gerückt", so Bernhard Ramminger von der steirischen Erzeugergemeinschaft Obst mit Sitz in Kirchberg an der Raab zu den (bisherigen) Russland-Sanktionen. Sollten sich die Märkte nicht beruhigen, könnte die Lage für zahlreiche Höfe dramatisch werden, sagt Ramminger: "Die Betriebe werden unter Umständen in den nächsten Jahren auch aufhören - ich schätze, an die 20 Prozent der Betriebe wird es betreffen."

Alleine die Krise verteuert wie berichtet bereits die Weizenpreise. Aus Furcht vor einem Angebotsengpass decken sich Anleger mit Weizen ein. Der US-Future legte gestern um 3,4 Prozent auf 8,2425 Dollar je Scheffel zu. Der europäische Terminkontrakt stieg um 2,1 Prozent auf 284,50 Euro je Tonne. Auslöser der Rallye waren weitere Sanktionen des Westens gegen Russland wegen dessen Vorgehen in der Ostukraine. "Sanktionen könnten den Export aus der Schwarzmeer-Region verteuern oder erschweren", warnte ein Börsianer. "Das kann schnell gehen."

Der Getreidepreis werde in Odessa gemacht, so auch der stellvertretende Geschäftsführer der steirischen Schweine-Erzeuger-Organisation Styria Brid aus St. Veit am Vogau, Hans-Peter Bäck laut ORF-Steiermark. Schon jetzt würden die Rohstoffpreise stark steigen. "Die Ukraine ist unter den Top-vier-Exportnationen von Weizen. Wenn es da zu Ausfällen kommt - was wir nicht hoffen -, wird das Auswirkungen auf den gesamten europäischen Markt haben."

Höhe Getreide- und Maispreise könnten wiederum heimische Schweinebauern, die ihr Futter derzeit meist selbst anbauen, dazu bringen, ihr Getreide zu verkaufen, anstatt es an ihre Tiere zu verfüttern. Das hätte laut Bäck dann aber freilich unerwünschte Auswirkungen: "Würden wir in der Eigenversorgung sinken, würden wir Importland werden. Dann habe ich die Standards nicht in der Hand, wenn ich nicht im eigenen Land produziere." Man könne nur hoffen, dass sich die Märkte wieder stabilisieren, sagt Bäck, doch derzeit deutet alles in eine andere Richtung.