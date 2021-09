Die Coronakrise hat am generellen Trend nichts verändert: Trotz Förderungen verliert die Bahn Marktanteile. Die Politik verspricht Änderung.

Viele Urlauber haben es in Coronazeiten vorgezogen, statt per Flugzeug ans Meer mit dem eigenen Auto in die Berge aufzubrechen. Doch der Urlaubsverkehr ist es nicht allein, der für Staus auf vielen Straßen in Österreich und Europa sorgt, sondern auch der Lkw-Verkehr. Dass die Zahl der Laster im ersten Halbjahr 2021 höher sein wird als in den pandemiegezeichneten ersten sechs Monaten 202o, war zu erwarten. Doch auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen waren bis Juni um drei Prozent ...