Dämpft der Krieg die Liebe zu Bio?

Billig statt bio: Rasant steigende Lebensmittelpreise bringen Kunden beim Einkauf zum Sparen. Wie sehr das den Trend zu bio und nachhaltig bremst, ist noch unklar.

Krise ist nicht gleich Krise: Ließ die Coronakrise Konsumenten scharenweise zu Bioprodukten, regionalen Angeboten und Premiumware greifen, so gilt seit dem Krieg in der Ukraine und rasant steigenden Preisen vor allem eines: Gefragt sind Diskontmarken und Aktionen.

"Der Trend ist eindeutig. Bei der Marke S-Budget haben wir in den vergangenen Monaten Zuwächse von gut zehn Prozent", sagt Spar-Sprecherin Nicole Berkmann. Bio- und Premiumprodukte wachsen zwar auch, aber nicht mehr so stark. "In den beiden vergangenen ...