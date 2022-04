Drohne, Handy und Waschmaschine teilen - oder lieber nicht?

Muss man Handy oder Drohne besitzen? Ein deutsches Start-up sammelt mit einem Mietmodell Millionen ein. In Österreich wird ein Angebot indes eingestampft.

Das neue iPhone, eine Xbox, E-Scooter oder Drohnen: 25.000 Elektrogeräte vermietet Grover aktuell in Österreich. 500.000 Geräte sind in Europa und den USA verfügbar. Das Start-up, das sich auf die Vermietung technischer Geräte spezialisiert hat, hat vor Kurzem rund 300 Mill. Euro an frischem Kapital eingesammelt und ist damit in die Liga der Einhörner aufgestiegen: Start-ups mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar werden als "unicorns" bezeichnet.

Vor drei Jahren startete Grover in ...