Rasant steigende Infektionszahlen und fehlende PCR-Tests: Unternehmen setzen angesichts dessen wieder vermehrt auf Arbeiten von zu Hause.

Die Parkplätze bei Commend in Liefering sind neuerdings wieder spärlich besetzt. Das Salzburger Unternehmen mit 220 Mitarbeitern ist Weltmarktführer, wenn es um Kommunikationslösungen in schwierigen Situationen geht, ob Notrufsäulen in U-Bahnen oder Sprechanlagen im Operationssaal. Und das Geschäft brummt. "Am wichtigsten ist damit, die Mitarbeiter in der Produktion zu schützen", sagt Commend-Sprecher Jörg Weisser. Damit dieses Team von 50 Leuten - das nicht zu Hause bleiben kann - möglichst wenig Ansteckungsgefahr im Betrieb ausgesetzt ist, wurden die ...