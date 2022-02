In ganz Europa fallen die Coronarestriktionen, damit wird der Urlaub im Ausland wieder reizvoll. Airlines und Reiseveranstalter rüsten auf. Die Österreicher werden wieder seltener daheimbleiben. Alles so wie früher?

Die Touristiker im Land hatten es diese Woche eilig. "Weg mit 3G, am besten gleich", forderte der Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Walter Veit. "Höchste Zeit, dass eine Entscheidung gefallen ist", kommentierte dessen Kollegin in der Wirtschaftskammer, Susanne Kraus-Winkler, das Ende der G-Regeln in Österreich am 5. März.

Wie in einem Dominospiel fallen derzeit europaweit die Coronarestriktionen, spätestens zu Ostern dürfte der Grüne Pass auch im letzten EU-Land passé sein. Auch international - von Thailand ...