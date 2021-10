Jugendliche fühlen sich beim Thema Finanzen oft überfordert. Hilfe bekommen sie zu wenig - weder daheim noch in der Schule.

Um die Finanzbildung junger Menschen in Österreich ist es nicht sonderlich gut bestellt. Das zeigt auch eine aktuelle Studie der Erste-Group zum Weltspartag. 61 Prozent der Jugendlichen gaben darin an, keine bis wenig Finanzbildung zu haben. 50 Prozent fühlen sich in puncto Finanzwissen nicht ausreichend für die Zukunft gerüstet. Für die Studie wurden 800 Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren befragt. "Wir wussten, dass ein Mangel besteht. Die Ergebnisse haben uns in ihrer Drastik aber auch überrascht", ...