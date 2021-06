Umstrittene Mehrwegquote: Salzburg will auch ein Einwegpfand auf Plastikflaschen

Der Handel hält die Pläne von Umweltministerin Leonore Gewessler für eine verpflichtende Mehrwegquote für Getränke für verfassungswidrig, dem Land Salzburg gehen sie dagegen nicht weit genug.

Soeben ist wieder ein blauer Brief aus Brüssel gekommen, weil Österreich bei den EU-Vorschriften zur Müllvermeidung - speziell bei Plastik und Verpackungen - säumig ist. Doch die Arbeiten an den nötigen Gesetzesänderungen gehen voran. Am Mittwochabend endete die Begutachtungsfrist für das neue Abfallwirtschaftgesetz und die von Umweltministerin Leonore Gewessler geplante Mehrwegquote bei Getränken. Am Donnerstag ging zudem der Entwurf für die neue Verpackungsverordnung in Begutachtung, mit der die in der EU geplanten hohen Recyclingquoten für Verpackungsabfälle fixiert werden.

