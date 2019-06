Mehrwegbox statt Wurstpapier: Was bisher nicht zulässig war, setzt sich jetzt in Supermärkten durch. Die Behörde stimmt zu, bleibt aber skeptisch.

An Feinkosttheken und auf Bauernmärkten sorgt es lange schon für Diskussionen. Denn während mancher Biobauer seinen Kunden Käse oder Wurst schon bisher in die mitgebrachte Jausenbox füllte, hieß es in den Supermärkten meist, tue leid, aber das sei nicht erlaubt. ...