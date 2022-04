Uni-Absolventen schaffen raschen Job-Einstieg

Absolventinnen und Absolventen öffentlicher Universitäten schaffen laut einer aktuellen Erhebung einen raschen Job-Einstieg. Etwa ein Viertel aller Graduierten nimmt bereits vor dem Studienabschluss eine erste Erwerbstätigkeit auf, geht aus dem Abschlussbericht des "AbsolventInnen-Trackings" der Statistik Austria hervor. Der Anteil an arbeitslos gemeldeten Studienabsolventen liege 36 Monate nach Studienende bei etwa 3 Prozent.

Im Jahr 2017 hat die Statistik Austria mit dem Aufbau eines Graduierten-Tracking-Systems begonnen, welches in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Universitäten unter der Leitung der Universität Wien entwickelt und implementiert wurde.

Ein Studienabschluss zahlt sich laut Erhebung finanziell aus. "Das Bruttomonatsgehalt der Absolventinnen und -absolventen öffentlicher Universitäten in Österreich liegt drei Jahre nach ihrem Abschluss im Mittel bei etwa 3.400 Euro pro Monat, wobei das Gehalt nach Studiengang und akademischem Grad variiert", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Mittwoch in einer Aussendung. Die höchsten Median-Bruttogehälter gibt es im Bereich Gesundheit und Sozialwesen - zu dem auch das Medizinstudium zählt - mit 4.900 Euro, gefolgt von Informatik und Kommunikationstechnologie (3.800 Euro) und Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe (3.800 Euro).

Die Daten zeigen laut Statistik Austria aber auch geschlechterspezifische Lohnunterschiede auf: "Abhängig vom gewählten Stichtag verdienen weibliche Graduierte in unselbstständiger Vollzeitbeschäftigung im Durchschnitt etwa 18 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen", schreibt die Statistik Austria. Die Differenz der Medianeinkommen betrage bei Absolventinnen und Absolventen des Bereichs Naturwissenschaften, Mathematik und Statistik, wo nach Abschlusszahlen beinahe Geschlechterparität besteht, immer noch etwa 450 Euro.

Etwa ein Viertel aller Graduierten öffentlicher Universitäten nimmt laut "AbsolventInnen-Tracking" bereits vor dem Studienabschluss eine erste Erwerbstätigkeit auf. Insbesondere Absolventinnen und Absolventen des Ausbildungsfelds Informatik und Kommunikationstechnologie würden es sehr rasch schaffen, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Im Median dauert der Einstieg von Studienabsolventen in den Arbeitsmarkt rund zwei Monate.