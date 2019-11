Der Einzug von Universitäten in die Postsparkasse (PSK) am Wiener Georg-Coch-Platz ist so gut wie fix. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) habe am Dienstag mit dem Liegenschaftsbesitzer, der Signa Prime Collection um Immobilieninvestor Rene Benko, einen Baurechtsvertrag für 99 Jahre unterzeichnet, schrieb der "Standard" in seiner Wochenendausgabe. Die Zeitung berief sich auf Angaben der BIG.

Quelle: APA