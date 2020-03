Die Auseinandersetzung zwischen der UniCredit und den Geldinstituten der 3-Banken-Gruppe - Oberbank, Bank für Kärnten und Steiermark (BKS), Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) - geht in die nächste Runde.

UniCredit, die an den 3-Banken beteiligt ist, ruft die Übernahmekommission an, um die aus ihrer Sicht strittigen Rechtsfragen klären zu lassen. Die Kommission bestätigte am Freitag auf ihrer Internetseite die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens. Es gehe um die Frage, ob die ...