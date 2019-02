UNIQA 2018 mit mehr Gewinn, Dividende wird erhöht

Der börsennotierte Versicherungskonzern UNIQA hat 2018 den Gewinn erhöht und mehr Prämien eingenommen. Die Dividende soll zum siebenten Mal in Folge steigen und von 51 auf 53 Cent angehoben werden, teilte die UNIQA am Donnerstag mit. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine weitere Dividendenerhöhung in Aussicht gestellt.

