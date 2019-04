Unternehmen sind dem Staat 8 Mrd. Euro Steuern schuldig

Die Unternehmen in Österreich hatten Ende 2018 beim Staat rund 8 Mrd. Euro Steuerschulden, etwa so viel wie auch in den Jahren 2016 und 2017. Das gab Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ bekannt, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Mittwoch.

SN/APA/HANS PUNZ Finanzminister Hartwig Löger