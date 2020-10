Unternehmen unterschätzen IT-Risiko: "Firewall ist x-mal aufgebohrt"

Ein Banker, der sich nach 30 Jahren als Berater für IT-Sicherheit selbstständig gemacht hat, sieht in der Anfälligkeit der IT-Systeme ein Risiko, das viele Unternehmen grob unterschätzen.

Die Coronakrise hat in vielfacher Hinsicht gezeigt, wie anfällig die gesamte Wirtschaft und viele Unternehmen sind - beispielsweise was die grenzüberschreitende Mobilität von Arbeitnehmern oder die Verlässlichkeit von Lieferketten angeht. Wie sicher die IT-Systeme sind, stand in der Coronakrise nicht im Fokus, anderes hatte Vorrang.

Einer, der das für gefährlich hält, ist Ulrich Kallausch, Geschäftsführer der Certitude Consulting GmbH, die auf die Sicherheit von IT-Systemen spezialisiert ist. Er verstehe, dass in der Zeit des Lockdowns andere Fragen im ...