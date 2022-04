Unterschätzte Normen - "Wer den Standard hat, der hat den Markt"

Die neue Führung von Austrian Standards will aus dem ehemaligen Normungsinstitut einen modernen Dienstleister machen und zeigen, wie wichtig es ist, Standards mitzuentwickeln.

Wenn die Rede auf Standards und Normen kommt, beginnt bei vielen das große Gähnen. Eine Einstellung, die sich rächen könnte. Anton Ofner, Präsident von Austrian Standards, dem früheren Normungsinstitut, will gegen Vorurteile aus der Wirtschaft ankämpfen - etwa jenes, "dass unsere Mitarbeiter in ihren Büros sitzen und Standards schreiben". In Wahrheit seien alle betroffenen Gruppen in den Prozess eingebunden. Gegenwärtig entwickeln allein in Österreich 4450 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Organisationen, Disziplinen und Branchen Standards. "Wir sind sehr weit entfernt von einem Amt", so Ofner.

Bei Standards handle es sich nicht um vorgegebene Gesetze, sie seien vielmehr Teil der Selbstverwaltung. Überhaupt seien Standards grundsätzlich freiwillig, außer man einige sich auf verpflichtende Vorgaben. Aus seiner Sicht wäre es wichtig, Standards stärker in die Bildung einzubeziehen, meint Ofner. "Es kann nicht sein, dass jemand Wirtschaftswissenschaft, Jus oder Ingenieurwesen studiert hat und nie mit Standards in Berührung gekommen ist." Standards hätten eine ganz wesentliche Funktion für eine Volkswirtschaft, sie könnten wirken wie ein Kraftdünger. Seine Schlussfolgerung: "Wer die Standards hat, der hat den Markt." Standards sollten daher als Chefsache verankert werden.

Eine neue Chefin hat auch Austrian Standards International (ASI). Valerie Höllinger übernahm mit Jahresbeginn als Geschäftsführerin die operative Leitung von Elisabeth Stampfl-Blaha, sie war zuvor unter anderem Geschäftsführerin des BFI Wien. Ofner war bereits im September zum Nachfolger von Walter Barfuß, der seit 2002 an der Spitze von ASI stand, als Präsident des Instituts bestellt worden. Das Führungsduo will selbst neue Standards setzen bei dem Institut, das es als Kernaufgabe ansieht, dafür zu sorgen, dass unser Alltag funktioniert.

"Wir werden Austrian Standards noch stärker als serviceorientierten Dienstleister positionieren", sagt Höllinger - Standards müssten noch unmittelbarer in die Wertschöpfungskette der Kunden einziehen, in Form konkreter Lösungen. Dabei wolle man Kunden noch stärker in das Erarbeiten von Standards einbeziehen, "damit wir nicht PDF-Dokumente verkaufen, sondern Kunden dabei unterstützen, an der richtigen Stelle den richtigen Inhalt verfügbar zu machen. Wir sind Partner für Lösungen."

Es gehe auch darum, das Haus nach außen zu öffnen und Diversität zu erhöhen. "Diversität ist unsere DNA", unterstreicht Höllinger. Die 1920 gegründete Institution müsse jünger und weiblicher werden, auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sollen künftig stärker integriert werden.

Ein Land, das bei Standards eine ganz gezielte Strategie verfolgt, ist China. "Dort hat man klar erkannt, dass Standards für die Volkswirtschaft enormes Potenzial bieten", sagt Ofner. Es gebe dort sogar Masterstudiengänge, die sich gezielt mit dem Thema beschäftigen.

China hat sich auch erfolgreich bemüht, Spitzenpositionen in Gremien wie der Internationalen Standardisierungsorganisation ISO zu besetzen, um Standardisierungsprozesse maßgeblich mitbeeinflussen zu können.

Vor diesem Hintergrund "schmerzt es mich im Herzen, wenn ich höre, wie Stakeholder-Gruppen in Österreich sagen, da mache ich nicht mit", sagt Ofner. Denn der Standard komme trotzdem - mit dem Unterschied, dass man dann eben kein Gehör gefunden habe. "Es ist von ganz hoher geopolitischer Wichtigkeit, solche Standards mitzuentwickeln."

Normen seien auch eine wesentliche Basis zur Schaffung eines digitalen und grünen Binnenmarkts, sagt Höllinger, die auf mehr Abstimmung auf EU-Ebene und auf vorausschauende Planung pocht. Corona habe dazu beigetragen, dass sich das Tempo im Prozess der Digitalisierung erhöht habe.

Die Bedeutung gerade internationaler Standards werde oft unterschätzt. Das werde einem meist erst bewusst, wenn es irgendein Problem gebe, sagt Höllinger. "Wenn alles funktioniert, denkt keiner an uns."

Um das zu ändern und um den praktischen Nutzen von Standards aufzuzeigen, vergibt Austrian Standards jährlich den "Living Standards Award" an Unternehmen und Einrichtungen, die sich durch innovative Lösungen, exportfähige Ideen und Zukunftstechnologien auszeichnen, das nächste Mal am 19. Mai. Im Vorjahr zeichnete man etwa ein neurochirurgisches Navigationssystem (cortEXplore) aus, mit dem man Eingriffe am Gehirn präzise planen und durchführen kann, oder eine Technologie, um Mikroplastik schnell und zuverlässig auffinden zu können (Purency).

Standards auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene regeln die unterschiedlichsten Bereiche, von der Seife bis zum Raumschiff, vom MP3-Player bis zum Kaffee. Für Österreich hat Austrian Standards bisher 22.500 ÖNORMEN veröffentlicht, auf internationaler Ebene gibt es rund 21.000 Standards der ISO (International Standardization Organization) mit Sitz in Genf.

Zu den meistgenutzten Standards zuletzt gehörten solche in den Bereichen Qualitätssicherung, Informationstechnologie (IT) und Cybersecurity, medizinische Geräte oder Umweltschutzbestimmungen, sagt Höllinger. Neu dazukommen wird wohl noch eine Reihe von Standards zum Thema Klimaneutralität. "Die EU-Kommission sagt, dass die Umsetzung des Green Deal ohne Standards gar nicht möglich sein wird." Sie ermöglichten erst verlässliche und vergleichbare Messungen - ein Bereich, in dem Europa international punkten kann.

Ofner sieht in nächster Zeit Schwerpunkte im Bereich der künstlichen Intelligenz und Robotik, vor allem auch im Bereich, wo Mensch und Maschine enger zusammenarbeiten. Solche Standards sind auch für den Bereich des autonomen Fahrens relevant, etwa wenn ein Computer im Fall einer unvermeidbaren Kollision die Entscheidung treffen muss, ob er nun das Leben der Autoinsassen oder der Passanten draußen retten soll - und mit welcher Priorität er das tut.