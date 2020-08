Mehr als 400.000 Menschen sind in Österreich arbeitslos, 455.000 in Kurzarbeit. Für die Mitarbeiter des Arbeitmarktservice bedeutet das mehr Arbeit. Sie fordern Unterstützung ein - und drohen mit Streik.

Die Arbeitslosenzahlen bleiben dramatisch hoch. Aktuell sind 421.697 Personen ohne Job oder in Schulungen. Das sind 3125 Personen weniger als in der Vorwoche, zeigen aktuelle Zahlen des Arbeitsministeriums. 455.600 Menschen sind noch in Kurzarbeit. In Salzburg waren am Dienstag 15.020 ...