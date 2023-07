Urlaub bei Rekordhitze in Südeuropa? Ab in den Norden!

Der Sonne hinterher? Der Klimawandel könnte die weltweiten Tourismusströme verändern: Neue Destinationen, Herbst und Frühling statt Hochsommer. Österreich sieht sich als Gewinner.

Nächte mit acht Grad im im August? Was lange ein Grund war, den Sommerurlaub sicher nicht in 1700 Meter Höhe in Obertauern zu verbringen, sehnen heute manche herbei. "Wir haben Gäste, denen das Wetter egal ist. Die freuen sich nur, wieder einmal ohne Klimaanlage schlafen zu können", sagt Walter Veit, Hotelier in Obertauern und Chef der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV).

Die gnadenlose Hitze Südeuropas mit Temperaturen über 40 Grad Celsius bekommen aktuell viele Landsleute zu spüren. Das Mittelmeer wird von den Österreicherinnen und Österreichern gestürmt. Fast überall werden die Rekorde aus 2019 heuer geknackt. Aber wird das so bleiben, wenn in Griechenland, Italien oder Spanien Hitze, Dürren und Waldbrände zunehmen?

Branchenvertreter sind mit Prognosen vorsichtig. Liebegewonnene Gewohnheiten würden die Österreicher, wenn überhaupt, nur längerfristig aufgeben, sagt Gregor Kadanka, Branchensprecher der Reisebüros. Trotzdem zeichne sich ein beginnender Wandel ab. Ab in nördlichere Gefilde, heißt eine Parole. Die zweite: Meide die Hauptsaison und nutze das Frühjahr und den Herbst für den Urlaub. Heuer sei das Frühjahr auffallend gut gebucht gewesen und die Saisonen gingen immer weiter in den Herbst, sagt Andrea Hansal, Sprecherin der Verkehrsbüro-Gruppe. "In Griechenland war früher Ende September ,tote Hose'. Jetzt geht die Saison bis weit in den November - bei viel Ruhe und angenehmen Temperaturen." So entwickelten sich bislang auf eine Saison konzentrierte Ländern zu Ganzjahresdestinationen. Das gelte auch für Bali, die Seychellen oder Mauritius. Die seien bisher vorwiegend im europäischen Winter bereist worden. Dabei sei dort zwischen Mai und Oktober die wettertechnisch beste Reisezeit - und der Urlaub billiger.

Neue touristische Pfade infolge des Klimawandels erwartet auch die European Travel Commission (ETC). Der Wunsch, zwischen Juni bis November einen Urlaub in Südeuropa zu machen, nahm bereits um zehn Prozent ab. Wetterextreme seien für 7,6 Prozent der Reisenden schon das Hauptproblem im Sommer. ETC-Leiter Miguel Sanz erwartet künftig verstärkt "unvorhersehbare Wetterbedingungen", die erheblichen Einfluss auf künftige Reiseentscheidungen haben werden.

Viele der möglichen Profiteure des Wandels tummeln sich heute noch in Nischenmärkten. An Tschechien, Dänemark, Irland oder Bulgarien gebe es "sprunghaft ansteigendes Interesse" von Touristen, sagt ETC-Chef Sanz. Auch Island sei "total gefragt", wie Andrea Hansal vom Verkehrsbüro sagt. Fast schon ein Klassiker ist der Urlaub an der deutschen Nord- und Ostsee. "Die Seebäder dort sind wirklich schön, und es ist nicht so brüllend heiß." Und dann sind da noch die skandinavischen Länder Schweden, Norwegen und Finnland. Keines davon schafft es bislang in die Top-30-Urlaubsländer der Österreicher. Doch die Reisen in den Norden würden kontinuierlich zunehmen, sagt Branchensprecher Kadanka. Wachsender Beliebtheit erfreuten sich in den Vorjahren die Kreuzfahrten im Norden. Aufgrund der geografischen Nähe zu Russland mussten zuletzt aber einige Routen geändert werden. Zudem ist Skandinavien sehr teuer, weshalb Hansal vorerst keinen Österreicher-Strom nach Skandinavien erwartet.

Der Boom findet also nicht ganz im Norden statt - sondern nur etwas nördlicher vom Mittelmeer. Tatsächlich ist Österreich vorerst einer der großen Gewinner. Das zeigt sich etwa daran, dass in Salzburg die Sommersaison wieder fast genauso viele Touristen ins Land lockt wie der lange Zeit überlegene Winter. In der Skihochburg Obertauern sind zwar noch immer die meisten Hotels im Sommer geschlossen. "Doch jedes Jahr kommen ein paar Betriebe dazu, die aufsperren", sagt ÖHV-Chef Veit. "So traurig der Klimawandel ist, der heimische Tourismus wird davon profitieren." Und das liege nicht nur an den vergleichsweise milden Temperaturen. "Auch die Arbeitswelt hat sich verändert, früher haben die großen deutschen Autowerke im Sommer zugesperrt, die Leute waren fertig von der körperlich harten Arbeit und wollten ans Meer, um sich an den Strand zu legen." Heute - wo viele im Büro sitzen und auch in der Industrie Maschinen viel der harten Arbeiten übernehmen - seien Aktivurlaube gefragt. Ob Mountainbiken oder Wandern, vieles spiele Österreich in die Hände. Selbst der Begriff Sommerfrische habe angesichts der Rekordhitze am Mittelmeer einen neuen Klang. "Hat man früher gefürchtet, dass es an den heimischen Seen frisch und regnerisch ist, wünschen sich heute viele genau diese Sommerfrische."

"Ich kann's aus eigener Erfahrung berichten", sagt auch Albert Ebner, Hotelier und Obmann des Salzburger Tourismus. "Bei mir sitzen die Gäste auf der schattigen Terrasse, lesen in der Zeitung über 43 Grad in Sardinien und Waldbrände in Griechenland und sagen dann: Zum Glück sind wir in Hintersee, wo der See 22 Grad hat und am Berg ein leichter Wind weht." Auch er sieht gerade für Regionen wie Salzburg noch viel Zukunftspotenzial, auch was die Verlängerung der Saisonen betrifft. Der Herbst sei längst ein großes Thema, der Frühling immer stärker. Reisen angesichts des Klimawandels neu zu denken, "das ist derzeit noch ein kleines Pflänzlein, wird sich aber zu einer schönen Blume entwickeln."