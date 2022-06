Droht am Flughafen im Sommer ein Chaos?

Aus Personalmangel müssen Airlines ihr Angebot kürzen, just zur Hauptreisezeit.

Der Sommer steht vor der Tür. Weil die Coronapandemie vorerst ihren Schrecken verloren hat, ist die Motivation nach dem Wegfall (fast) aller Coronabeschränkungen, in diesem Sommer zu verreisen, bei vielen so hoch wie lange nicht. Doch es könnte eine Reise mit Hindernissen werden. Bereits jetzt mehren sich die Anzeichen, dass man bei einer Anreise mit dem Flugzeug eine gehörige Portion Geduld mitbringen muss. An manchen Flughäfen ist mit längeren Wartezeiten, Verspätungen und dem Ausfall von Flügen zu ...