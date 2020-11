"Urlaub im Winter? Das heißt Skifahren!"

Peter Zellmann weiß, wovon er spricht. Er leitet das Institut für Freizeit- und Tourismusforschung. Er kennt den Markt. Er kennt die Befindlichkeiten. Er kennt und analysiert die Entwicklungen. Darauf fußen auch seine klaren Aussagen.

Wandern. Saunieren. Das Leben genießen. Geht auch ohne Skifahren. Im Winterurlaub? Ist das echt so?

Wir haben nachgefragt und von Peter Zellmann Interessantes erfahren. Auch was Wertschöpfung und Überlegungen betrifft, eine neue Lust am Skifahren zu vermitteln.

"Winter geht auch ohne Schnee" stand jüngst in einer Aussendung von Saalbach. Was sagt uns das? Peter Zellmann: Wintertourismus ist Skifahren. Dazu stehe ich. Es wird sicher auch kleinere Gruppen geben, die alternative Angebote in Anspruch nehmen. Aber das ...