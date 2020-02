Rund 1,8 Millionen Österreicher reisen jedes Jahr zum Urlaub nach Italien. Das grassierende Coronavirus im Norden des Landes verunsichert. Ein Recht auf Stornierung haben nicht alle.

Die Dame am Empfang einer Salzburger Firma spricht aus, was sich am Montag wohl viele denken. "Ob das mit dem Italien-Urlaub heuer im Sommer was wird, ist alles andere als fix", sagt sie enttäuscht. Vieles sei halt jetzt so unsicher, ...