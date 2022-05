Urlaub nehmen, so viel man will

Ein Wiener Finanzunternehmen räumt Mitarbeitern unbegrenzten Urlaub ein. Kann das klappen?

Kommende Woche eröffnet Bitpanda seine neue Zentrale nahe der Pferderennbahn Krieau in Wien. Knapp 1000 Mitarbeiter zählt das junge Finanzunternehmen nach nur wenigen Jahren. Diese Woche sind die Büros aber verwaist. Auch im Homeoffice arbeitet fast niemand. Diese Woche ist "recharge break", also eine Art moderner Betriebsurlaub. Die Mitarbeiter bekommen - zusätzlich zu ihrem gesetzlich vorgesehenen Urlaub - die Woche frei. Und damit das Abschalten gelingen kann - und man nicht trotzdem im Liegestuhl am Strand die ...