Urlaub, wo man daheim ist

Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah: Was einmal altbacken klang, liegt wieder im Trend. Immer mehr Österreicher machen im eigenen Bundesland Urlaub.

SN/salzburg land tourismus/tom son Nicht erst seit Corona entdecken immer mehr Österreicher die Schönheit und Vorzüge des eigenen Bundeslandes.