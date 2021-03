Urlaub zu Ostern: Deutsche auf Mallorca - Österreicher in Balkonien

Die Deutschen dürfen zu Ostern schon reisen. In Österreich ist keine Rede davon - die Branche hofft auf den Sommer.





Seit Deutschland am vorigen Freitag seine Reisewarnung für Mallorca und andere Regionen in Spanien, Portugal und Dänemark aufgehoben hat - also eine Rückkehr ohne Quarantänepflicht möglich ist -, hat ein Ansturm auf diese Ziele eingesetzt. Trotz Warnungen der Politik vor nicht notwendigen Reisen. Der deutsche Reisekonzern Tui hat sein Angebot an Mallorca-Flügen für die Osterferien auf 300 Hin- und Rückflüge verdoppelt, nachdem die Zahl der Buchungen gegenüber dem gleichen Zeitraum 2019 - also vor Corona - doppelt ...