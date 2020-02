Das Tiroler Apartmenthaus-Unternehmen B(l)ackhome vergoldet sein Longstay-Konzept und will bis 2025 österreichweit daheim sein.

Der Start in Schwarz vor vier Jahren war markant. Doch nachdem das Apartmenthaus am Innsbrucker Tivoli-Kreisverkehr dieser Tage einen goldenen Nachbarn namens "B(l)ackhome Gold" erhalten hat, ist fix: Der Name bleibt, doch schwarze Fassaden werden nicht zum Markenzeichen.

