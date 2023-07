Urteil zu AMS-Algorithmus seit Beginn 2021 ausständig

Das AMS harrt weiter eines Urteils zur Zulässigkeit seines umstrittenen Algorithmus. Das digitale Tool sollte die Arbeitsmarktchancen von Arbeitslosen ermitteln, sein Einsatz wurde aber von der Datenschutzbehörde untersagt. Seit Beginn 2021 liegt der Fall beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH). Auf APA-Anfrage hieß es dort, dass man keinen Zeitpunkt für einen Urteil nennen könne, aber davon ausgehe, "dass die Rechtssache noch heuer beraten werden wird".

Zur Vorgeschichte: Das sogenannte Arbeitsmarkt-Assistenz-System (AMAS) hätte Anfang 2021 flächendeckend in Österreich einführt werden sollen, im August 2020 aber stoppte die Datenschutzbehörde das Projekt per Bescheid. Die Behörde kritisierte damals unter anderem die fehlenden gesetzlichen Grundlagen für das Projekt. Außerdem hätten Betroffene keine Kontrollen der getroffenen Algorithmus-Entscheidungen verlangen können. Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) kippte danach den Bescheid der Datenschutzbehörde, die das Urteil in der Folge beim Verwaltungsgerichtshof bekämpfte.

Das AMS wollte mit der Einteilung von arbeitslosen Menschen in drei Kategorien mit hohen, mittleren und niedrigen Arbeitsmarktchancen via Computer-Algorithmus die Vergabe von Fördermaßnahmen effizienter machen. Am meisten Förderung hätten Arbeitslose mit mittleren Arbeitsmarktchancen bekommen sollen. Die zuständigen Beraterinnen und Berater sollten aber weiterhin die Letztentscheidung über die Arbeitslosenförderung treffen, etwa ob jemand eine teure Facharbeiterausbildung bekommt oder nicht.

Wann und in welcher Form der Algorithmus letztlich doch zum Einsatz kommen könnte, ist laut AMS-Vorstand Johannes Kopf offen. Denn selbst wenn die Entscheidung des Gerichts im Sinne des Arbeitsmarktservice ausfallen würde, also der Algorithmus für legitim erklärt wird, gebe es vor dessen Einführung noch Anpassungsbedarf, sagte er im Gespräch mit der APA. "Wir würden wohl eine Version 2.0 machen." Er schätze, dass die Überarbeitung mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen würde.

Inhaltlich sei für eine mögliche Version 2.0 des Algorithmus zu bedenken, dass sich die Datenlage durch die Coronapandemie verändert habe. Entsprechende Sondereffekte gelte es zu berücksichtigen. Vermutlich müsse man die zugrunde liegende Prognoserechnung überarbeiten. Darüber hinaus gebe es Überlegungen, den Algorithmus weniger strikt und mehr als Empfehlungstool auszulegen. Für eine genauere Diskussion über die Ausgestaltung sei zunächst das Urteil des Gerichts abzuwarten, betonte Kopf.