US-Botschafter: "Trump ist Europas beste Hoffnung"

An Trump beißen sich chinesische Algorithmen die Zähne aus, sagt US-Botschafter Trevor Traina. Eine Digitalsteuer schade europäischen Firmen, erklärte er beim Treffen mit Salzburger Start-ups.

Als Trevor Traina das erste Mal durch die Salzburger Altstadt schlenderte, war er sechs Jahre alt. Mitte der 70er-Jahre war das, sein Großvater Wiley T. Buchanan Jr. war damals österreichischer US-Botschafter. Mittlerweile ist Traina in dessen Fußstapfen getreten. Am Mittwoch stattete der US-Botschafter und Millionär mit Technologiehintergrund der Salzburger Startup-Szene einen Besuch ab. Bei dem Netzwerktreffen, das die Wirtschaftskammer eingefädelt hatte, waren Start-ups wie Authentic Vision und Native Waves dabei. "Erfolgreich zu sein ist hier schwieriger als im Silicon Valley. Das Umfeld ist nicht so fördernd", sagt Traina. Das gelte für ganz Europa. Wobei er anerkennt, dass in Österreich Anstrengungen unternommen wurden, um Start-ups zu unterstützen. Verbesserungsbedarf gebe es aber. "Unternehmen, die noch keinen Gewinn erwirtschaften, sollten sich keine Sorgen um Steuern machen müssen." Und eine Kultur des Scheiterns fehle auch hier.