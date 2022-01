UVP-Gesetzes-Novelle: Klimaschutz contra Umweltschutz

Die Wirtschaft fordert raschere UVP-Verfahren, weil sich sonst die Energiewende nicht ausgeht. Kann das funktionieren?

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die A26 dauerte fast zwei Jahre länger, weil Projektgegner einbrachten, dass in der Nähe ein Biber gesichtet worden sei. Ein Gutachter wurde bestellt, es wurde geprüft und beobachtet, aber kein Biber gefunden. Der Linzer Westring ist nur ein Beispiel, mit dem Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) zeigen will, wie mit oft unhaltbaren Umweltbedenken, Infrastrukturvorhaben verzögert werden. Und er forderte am Dienstag, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer (WKÖ) und dem Branchenverband Oesterreichs Energie von Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) eine Beschleunigung der UVP-Verfahren. Die geplante Umstellung auf 100 Prozent Ökostrom bis 2030 "wird zum Wettlauf gegen die Zeit", sagte WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf. "Da sind effiziente UVP-Verfahren und zügige Rechtsverfahren der Schlüssel."

Die Wirtschaftsvertreter präsentieren auch konkrete Vorschläge für die Novelle des UVP-Gesetzes, an der das Ministerium seit Monaten arbeitet. Diese hätten nichts mit Zurückdrängen von Umweltschutz zu tun, sagte Kopf. Unter anderem sollten Beschwerden nur in bestimmten Fristen eingebracht werden dürfen - und keine neuen in der nächsten Instanz. Digitale Möglichkeiten sollten stärker genutzt werden - für Kundmachungen oder um die raren Sachverständigen auch länderübergreifend zuzuschalten. Zudem sollte es strengere Transparenz- und Organisationsregeln für Bürgerinitiativen und NGOs geben, deren Rechte ohnehin weiter gefasst seien als sonst in der EU.

Kopf kritisiert, dass die Behörden immer öfter "Worst-Case-Betrachtungen bei Umweltauswirkungen", annehmen würden, was zusätzliche Auflagen mit sich bringe. Auch könne es nicht sein, dass am Ende eines UVP-Verfahrens einem Projekt die Zustimmung versagt werde, obwohl alle Punkte erfüllt worden seien. Es brauche Planbarkeit, Berechenbarkeit und Rechtssicherheit für Projektwerber und Investoren, sagte Kopf. Zudem sollte das Klimaministerium erneut Daten über die Dauer von UVP-Verfahren veröffentlichen - und bessere als bis 2018, denn die hätten die Situation nur beschönigt. Den Rekord hält derzeit das Pumpspeicherkraftwerk im Tiroler Kühtai mit 125 Monaten.

"Wenn man Projekte heute so angeht, ist 2030 nicht einmal das Verfahren abgeschlossen, geschweige denn eine Kilowattstunde eingespeist", sagte Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie. Ihre Hoffnung liegt nun auf dem Beschluss des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) am Donnerstag im Nationalrat, mit dem die Ökostromförderungen fließen können. "Damit bekommen wir den Korken aus der Flasche", sagt Schmidt, nun müsse der Flaschenhals erweitert und mit dem geplanten massiven Ausbau von Ökostrom begonnen werden.

Um 27 Terawattstunden Strom aus Wind-, Sonnen- und Wasserkraft sowie Biomasse zusätzlich zu erzeugen, brauche es Investitionssicherheit, die Akzeptanz der Bevölkerung und die Bundesländer für die notwendigen Flächen für Windräder, Solarpaneele und Leitungen. "Ja, man wird die Energiewende sehen", sagt Schmidt und plädiert für einen neuen Zugang etwa auch in der Tourismuswerbung.

Das Klimaministerium verweist auf die vorigen Herbst eingerichtete Arbeitsgruppe zur Verbesserung der UVP-Abläufe und eine durchschnittliche Verfahrensdauer (nach Vorliegen aller Unterlagen) von elf Monaten. Der Endbericht werde im Februar in großer Runde diskutiert. Wann der Entwurf für die Gesetzesnovelle kommt, ist offen. Druck kommt allerdings auch aus Brüssel, weil Teile der EU-Vorgaben nicht korrekt umgesetzt sind und zwei Vertragsverletzungsverfahren laufen.