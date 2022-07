UVP-Novelle in Begutachtung: Tempo beim Energieausaubau, Bremse beim Flächenfraß

Es ist eines der zentralen Gesetze zum Ökostrom-Ausbau. Noch ist es nicht beschlossen.

In naher Zukunft sollen bei der Genehmigung von großen Bau- und Energieprojekten neue Regeln gelten. Am Montag hat das Klimaschutzministerium die seit Jahren diskutierte Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungs-(UVP-) Gesetzes in Begutachtung geschickt. Sie zielt auf klarere, straffere und kürzere Verfahren vor allem bei Öko-Energieprojekten wie Windparks sowie auf die Vermeidung von Doppelprüfungen - etwa des Landschaftsbildes. Zugleich soll der Bodenverbrauch gebremst werden, indem ihm bei Projekten wie Einkaufszentren, Gewerbeparks oder Chaletdörfern künftig eine zentrale Rolle in den UVP-Verfahren eingeräumt wird.

