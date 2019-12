VCÖ kritisiert anhaltenden SUV-Boom in Österreich

Der SUV-Boom in Österreich hält weiter an. Einer Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zufolge habe sich der Anteil der SUV und Geländewagen bei den Neuwagen in diesem Jahrzehnt fast verdreifacht. "Während im Jahr 2010 nur einer von acht Neuwagen ein SUV oder Geländewagen war, ist es heute bereits einer von drei", heißt es in einer Aussendung vom Mittwoch.

SN/APA (dpa)/Sina Schuldt Anteil der SUVs im Straßenverkehr steigt an