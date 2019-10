Verbraucherschutzverein will Druck im Abgasskandal erhöhen

Der private Verbraucherschutzverein (VSV) wirft der Regierung und ihren Vorgängern Untätigkeit bei der rechtlichen Aufarbeitung des Abgasskandals vor und will nun den Druck erhöhen. "Während Österreichs Regierung in der Sache völlig untätig ist, handelt der VSV", so der Verein in einer Aussendung. Details sollen kommenden Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert werden.

SN/APA (AFP)/VLADIMIR SIMICEK Regierung laut VSV im Abgasskandal untätig